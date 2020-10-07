Трамп раскрыл Америке секреты о своих связях с Россией

Американский лидер Дональд Трамп решил рассекретить все документы, которые связаны с утечкой электронной переписки Хиллари Клинтон и «связями» Белого дома с Россией. На странице в Twitter 45-й президент США вновь не обошелся без эпитетов в адрес скандала с «российским вмешательством»:

«Я в полной мере разрешил рассекретить целиком все без исключения документы, касающиеся величайшего политического преступления в американской истории — связанного с Россией надувательства. Точно так же это касается и скандала с электронными сообщениями Хиллари Клинтон. И никаких изъятий [конфиденциальной — прим. ред.] информации», — сообщил Трамп.

Письмо счастья

Скандал с электронной почтой Хиллари Клинтон разгорелся в 2015 году, когда она покинула пост Государственного секретаря США. Выяснилось, что вместо защищенного правительственного электронного ящика политик использовала для работы личную почту. В ней у лидера демократов хранились правительственные указы и обращения к Белому дому вместе с перепиской о свадьбе дочери и занятиях йогой.

Федеральное бюро расследований (ФБР) выяснило, что Клинтон действовала «крайне беспечно», но противозаконной ее деятельность в сети назвать нельзя. Дело закрыли, но за несколько недель до президентских выборов в США 2016 года скандал разразился вновь.

Представители от Республиканской партии сообщили, что ФБР нашли «несколько писем, которые могут быть связаны с расследованием 2015 года». В преддверии выборов ситуацией воспользовался главный оппонент Клинтон Дональд Трамп. Тогда он назвал следствие вокруг кандидата от Демократической партии США «самым громким политическим скандалом за последние 40 лет».

После официального заявления представителей ФБР о возобновлении расследования ощутимый разрыв между Трампом и Клинтон (не в пользу республиканца) начал быстро сокращаться и за несколько дней до выборов свелся к статистической погрешности.

Американская газета The Washington Post в сентябре 2019 года писала, что расследование «почтового скандала» продолжается до сих пор. ФБР предупредило действующих и бывших чиновников Госдепартамента США о том, что их письма Клинтон, отправленные несколько лет назад, теперь засекречены и представляют собой потенциальные доказательства нарушения безопасности.

В обмен на поддержку

В 2020 году история, по сути, повторяется: Дональд Трамп вновь готов разыграть карту «почтового скандала» с Клинтон, чтобы сократить разрыв с демократом Джозефом Байденом, который также увеличивается не в пользу действующего президента. По данным специальной службы исследовательской фирмы SSRS, за кандидата от Демпартии 3 ноября 2020 года (день выборов) готовы проголосовать 57% американцев, и лишь 41% хочет поддержать Трампа.

Главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров в беседе с «Политикой Сегодня» предположил, что серьезный отрыв от Байдена американский президент хочет сократить с помощью рассекречивания закрытых документов. Впрочем, их ценность для жителей США весьма сомнительна, считает эксперт:

«Не уверен, что люди увидят какие-то документы, о которых раньше никто не знал. Скорее всего, рассекреченные данные будут представлять собой просто систематизированную информацию обо всех событиях 2016 года в части выборов и скандала с Хиллари Клинтон. Будет показано, как эту ситуацию видел Белый дом».

Информационное агентство Associated Press в июле 2020 года публиковало опрос общественного мнения, который показал, что политику Трампа поддерживает лишь 32% американцев. Большинство из этих людей не доверяют главе Белого дома после скандала с «вмешательством» России в выборы президента, заверил американист.

Тогда спецслужбы США обвинили Москву во вмешательстве в процесс голосования. По официальным данным, в тех выборах победил республиканец Дональд Трамп. Спецпрокурор Роберт Мюллер занялся расследованием этого инцидента. Его работа длилась два года. Прокурор не смог предоставить ни одного доказательства причастности РФ к президентской гонке и выборам.

Собеседник «Политики Сегодня» обратил внимание, что Трамп привлекает на свою сторону тех жителей США, которые колеблются и не верят в его благие помыслы. Обнародование секретных архивов, по замыслу республиканца, должно укрепить доверие граждан, полагает Петров.

«Таких людей [не доверяющих Трампу — прим. ред.] очень много в США. И чтобы снять эту настороженность и недоверие, Трамп предпринимает беспрецедентный, на мой взгляд, шаг, рассекречивая эти данные. Скорее всего, он проделал огромную работу, чтобы его потом не обвинили в распространении секретной информации. Это шаг с его стороны должен привести к тому, что те "колеблющиеся" американцы перейдут на сторону Трампа убедившись, что он "чист"», — добавил Петров.

История с электронной почтой Хиллари Клинтон дополнит картину: американцы лишний раз вспомнят про скандал с кандидатом в президенты от Демократической партии США. Недоверие к Трампу вполне может перейти на сторону его оппонента Байдена за несколько недель до выборов.

«Политика Сегодня» уже писала, как на одном из зданий Нью-Йорка вывесили провокационный баннер с намеком на «российское вмешательство» в выборы.