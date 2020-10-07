В Кремле обеспокоены присутствием сирийских боевиков в Карабахе

Переброшенные Турцией из Сирии в Нагорный Карабах боевики представляют большую опасность для всего региона и сопредельных стран. Песков, как передает ТАСС, выразил озабоченность России этой угрозой.

Угроза распространения терроризма из-за переброски Турцией сирийских боевиков в зону армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе вызывает серьезную обеспокоенность в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал этих боевиков очень опасными. Вместе с тем он не сообщил прессе о возможных действиях России против них.