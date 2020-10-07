Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:15   7 Октября 2020
Политика

В Кремле обеспокоены присутствием сирийских боевиков в Карабахе

В Кремле обеспокоены присутствием сирийских боевиков в Карабахе

Переброшенные Турцией из Сирии в Нагорный Карабах боевики представляют большую опасность для всего региона и сопредельных стран. Песков, как передает ТАСС, выразил озабоченность России этой угрозой.

Угроза распространения терроризма из-за переброски Турцией сирийских боевиков в зону армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе вызывает серьезную обеспокоенность в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал этих боевиков очень опасными. Вместе с тем он не сообщил прессе о возможных действиях России против них.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#песков #нагорный карабах #сирийские боевики

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров