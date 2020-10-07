Разворот в сторону РФ принесет Эстонии кардинальные изменения в экономике

Эстония могла бы стать гораздо богаче, если бы ее руководство повернулось лицом к России. Однако Таллин из политических соображений отказывается от экономического сотрудничества с большим восточным соседом.

Такое мнение высказал бизнесмен и врач Александр Усков-Келл, слова которого приводит эстонский информационный портал Stolitsa.ee. По его словам, стабилизация отношений с Россией открыла бы для Эстонии массу возможностей.

«Для того, чтобы стать богатой страной, достаточно всего лишь грамотно использовать имеющиеся ресурсы и рационально к ним относиться, — подчеркнул Усков-Келл. — Я, как трудовой мигрант из России, работающий в Эстонии врачом, могу сравнить российскую и эстонскую реальности изнутри».

Прибалтийская страна, говорит предприниматель, имеет отличные геополитические условия для развития бизнеса. Она находится на самой границе Европы, а под боком у нее гигантский российский рынок. Но руководство страны не пользуется выгодным положением, отказывается от сотрудничества с Россией и портит деловые отношения, исходя из политических соображений.

В качестве примера выгодного соседства с Россией Усков-Келл приводит Финляндию. В Хельсинки поддерживают экономическое сотрудничество с российской стороной, оставаясь при этом на умеренно нейтральной политической позиции.

«И вот сразу становится понятно, что это могло бы стать эстонской "нокией", если бы мы смогли выстроить нормальные, рациональные экономические отношения с гигантским рынком, находящимся у нас под боком», — отмечает бизнесмен.

Ранее эстонские предприниматели и общественные деятели неоднократно выступали за налаживание отношений с Москвой.

Например, о том, как негативно на Эстонии сказался разрыв отношений с Россией, заявил бывший эстонский премьер-министр, председатель совета Силламяэского порта Тийт Вяхи. Этот разрыв, по его словам, оказался препятствием на пути полноценного развития эстонского региона Ида-Вирумаа, который граничит с Россией.

«Одним из факторов, влияющих на развитие Ида-Вирумаа, является отсутствие нормальных межгосударственных отношений с соседней Россией, что ставит регион в тупик. Западные инвесторы приходить сюда не хотят, а у восточных инвесторов или партнеров возникают проблемы даже с открытием банковских счетов», — объяснил Вяхи.

Также и Олег Култаев – депутат Городского собрания Силламяэ – заявлял, что район Ида Вирумаа мог бы стать центром российско-эстонских связей, несмотря на тянущиеся с 1990-х годов проблемы. При этом Култаев подчеркнул, что судьба страны зависит вовсе не от того, насколько громко она может плюнуть в сторону соседа, а от налаживания экономических связей. Было бы очень хорошо, добавил депутат, если бы это понимало и правительство Эстонии.