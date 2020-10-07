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13:09   7 Октября 2020
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту загрязнения воды на Камчатке

СК возбудил уголовное дело по факту загрязнения воды на Камчатке

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных отходов и загрязнении морской среды, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, в период с 1 сентября по 3 октября текущего года на пляжах Камчатского полуострова произошло загрязнение воды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом. Ухудшилось самочувствие двух местных серферов, которые получили ожоги роговицы глаз, также была зафиксирована массовая гибель морских животных.

В ходе предварительного исследования образцов воды эксперты выявили загрязнитель, близкий к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты. Расследование продолжается, назначена экологическая судебная экспертиза.

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Автор: Руслан Неглинный
#уголовное дело #следственный комитет #камчатка #загрязнение

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