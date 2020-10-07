Онищенко оценил риск введения режима полной самоизоляции в России

Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко отметил, что риски введения полной самоизоляции крайне низки. По его словам, на "грани самоизоляции" остается только одна категория граждан.

Введение строгого режима самоизоляции в России грозит только представителям старшего поколения, заявил Онищенко. Он призвал пенсионеров пользоваться масками и при этом выходить на прогулки, но по вечерам и без контактов с другими людьми. Угрозу введения полной самоизоляции депутат отмел.

"Не стоит мечтать о закрытии", — заявил Онищенко.

Он также напомнил о том, что сейчас вакцина от коронавирусной инфекции проходит третью стадию испытаний причем в реальных условиях. Это позволит лучше установить ее эффективность. Вместе с тем ведется отладка промышленного производства препарата от коронавируса.