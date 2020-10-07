Нобелевскую премию по химии присудили женщинам-ученым

Ученые-химики Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Даудне стали лауреатами Нобелевской премии. Они могут получить награду за разработку методов редактирования генома.

Метод Шарпантье и Даудне получил неформальное название "ножницы ДНК, которые чинят гены". Благодаря системе, разработанной американским и французским химиками, удаление ВИЧ из клеток человека, лечение лейкемии и диабета станет возможным.

В 2019 году Нобелевская премия по химии была присуждена американцам Джону Гуденафу, Стэнли Виттингхэму и японцу Акире Есино.

Единственным советским и российским ученым, получившим эту награду, остается академик Николай Семенов — он один из основоположников химической физики, создатель теории теплового взрыва газовых смесей.