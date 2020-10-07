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12:59   7 Октября 2020
Политика

"Газпром" обжалует штраф UOKiK по "Северному потоку — 2"

"Газпром" обжалует штраф UOKiK по "Северному потоку — 2"

Штраф польского антимонопольного регулятора в размере $7,6 млрд по делу "Северного потока — 2" будет обжалован. Об этом сообщается в заявлении "Газпрома", которое передает ТАСС.

Российская энергетическая компания не согласна с решением польского регулятора UOKiK. В "Газпроме" отметили, что не нарушали антимонопольное законодательство Польши и планируют воспользоваться правом на обжалование решения.

Отмечается, что 7 октября польское ведомство обвинило холдинг и европейские компании в создании предприятия для реализации проекта "Северный поток — 2".

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Автор: Илья Романович
#польша #газпром #северный поток - 2

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