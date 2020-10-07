Коронавирус и ОРВИ станут темами для эфира ФАН и Медиагруппы "Патриот"

Эфир на тему "Осенняя волна коронавируса. Ждет ли мир новый карантин?" состоится в медиацентре "Патриот" в среду, 7 октября, в 14:00, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят в рамках эфира вопросы, связанные с усилением мер против коронавируса этой осенью в России и во всем мире. Эксперты расскажут, ожидает ли россиян самоизоляция, закроют ли снова границы с зарубежными странами.

Участники рассмотрят ограничения с юридической точки зрения и ситуацию с бюджетом страны на фоне пандемии. Также обсудят тему коллективного иммунитета у россиян, вакцинацию и эффективность препаратов от коронавируса. Организаторы приглашают в эфир эпидемиологов, врачей, политологов, юристов и других специалистов разных сфер.