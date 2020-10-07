Сестра Ефремова заявила, что актер не должен платить деньги потерпевшим

Михаил Ефремов не обязан платить потерпевшим. Такое мнение высказала сестра российского актера Анастасия в беседе с "КП-Санкт-Петербург".

Потерпевшие способны "до трусов раздеть" посредством гражданских исков, рассказала она. Также она упомянула, что изначально семья погибшего в ДТП Сергея Захарова отказывалась от денег и называла их "грязными".

"Это деньги зрителей, которые платили за то, чтобы на него посмотреть", — подчеркнула Анастасия Ефремова.

Семья погибшего на телевидении утверждала, что в адрес ее членов поступали угрозы, уточнила она. По словам Ефремовой, брат и супруга Захарова "съездили на Мальдивы" из-за сильного страха.