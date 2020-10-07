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12:50   7 Октября 2020
Происшествия

Сестра Ефремова заявила, что актер не должен платить деньги потерпевшим

Сестра Ефремова заявила, что актер не должен платить деньги потерпевшим

Михаил Ефремов не обязан платить потерпевшим. Такое мнение высказала сестра российского актера Анастасия в беседе с "КП-Санкт-Петербург".

Потерпевшие способны "до трусов раздеть" посредством гражданских исков, рассказала она. Также она упомянула, что изначально семья погибшего в ДТП Сергея Захарова отказывалась от денег и называла их "грязными".

"Это деньги зрителей, которые платили за то, чтобы на него посмотреть", — подчеркнула Анастасия Ефремова.

Семья погибшего на телевидении утверждала, что в адрес ее членов поступали угрозы, уточнила она. По словам Ефремовой, брат и супруга Захарова "съездили на Мальдивы" из-за сильного страха.

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Автор: Яна Либерман
#дтп #ефремов #захаров

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