Восстановление промышленности Петербурга ожидается к концу 2020 года

Власти Санкт-Петербурга к концу текущего года ожидают восстановление промышленной отрасли до уровня прошлогодней давности, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Бизнес в Петербурге может полностью восстановиться к концу 2020 года, однако многое будет зависеть от второй волны пандемии коронавируса, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов в разговоре с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

В условиях вспышки COVID-19 и общего сокращения экономических показателей часть промышленных отраслей города даже смогла продемонстрировать рост. Многие петербургские организации в период коронавируса смогли быстро переориентироваться на другое производство. Так, выпуск защитных масок и антисептиков был успешно налажен почти что с нуля, отметил Беглов.