Участники Берлинской конференции по Ливии призвали к прекращению огня

Представители стран-участников Берлинской конференции по Ливии сообщили о недопустимости нарушения эмбарго ООН на поставки оружия в эту страну. Об этом заявила исполняющая обязанности генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс, пишет ТАСС.

Уильямс добавила, что в ходе приуроченной к неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН встречи по ливийскому урегулированию участники поприветствовали соблюдение режима тишины в Ливии в последнее время. Также прозвучали призывы немедленно прекратить любое военное вмешательство во внутренние дела Ливии.

Кроме того, участники встречи обратились к ливийцам с призывом как можно скорее установить демилитаризованную зову в окрестностях города Сирт.

Генсек ООН Антониу Гутерреш подчеркнул, что следует полностью и безо всяких условий выполнять принятое Совбезом ООН решение об оружейном эмбарго в отношении Ливии.