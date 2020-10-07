Росприроднадзор сообщил о возможном техногенном вмешательстве на Камчатке

Техногенное вмешательство могло стать причиной экологической катастрофы в акватории Авачинского залива у юго-восточного берега Камчатки. Об этом говорится в Telegram-канале ТАСС.

Росприроднадзор проведет проверку водоканала и ТЭЦ на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Одну из внеплановых проверок на объекте Водоканала Росприроднадзору уже согласовали.

"Мы не исключаем ситуацию с возможным техногенным вмешательством. Потому что для того, чтобы ее полностью исключить, надо получить заключение ученых", — заявила глава ведомства Светлана Радионова.

3 октября СМИ распространили видеозаписи и фотографии, снятые жителями и гостями полуострова Камчатка. На кадрах, появившихся в Сети, 40 километров вдоль побережья близ акватории Авачинского залива были усеяны тысячами мертвых морских обитателей. Незадолго до этого серферы пожаловались главе региона Владимиру Солодову на неестественное изменение цвета воды. Причины возникновения экологической катастрофы на Камчатке устанавливаются.

Результаты проб воды и песка показали превышение концентрации нефтепродуктов в четыре раза и фенола в 2,5 раза. Генпрокуратура возбудит уголовное дело.