Путин объяснил, почему отказался от публичного празднования дня рождения

Президент России Владимир Путин рассказал, почему не устраивает публичных празднований в свой день рождения, сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что не стоит сравнивать его день рождения с национальным праздником.

"Это мой день рождения, это не национальный праздник. Мне кажется, что преувеличивать значение этого события нескромно", — сказал Путин.

Российский лидер выразил уверенность, что каждый человек должен в свой день рождения проводить время только в кругу своих друзей и близких. И служебное положение именинника тут не играет абсолютно никакой роли, подытожил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление с днем рождения своему коллеге Владимиру Путину, сообщает телеканал "360".