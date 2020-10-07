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12:31   7 Октября 2020
Общество

Путин объяснил, почему отказался от публичного празднования дня рождения

Путин объяснил, почему отказался от публичного празднования дня рождения

Президент России Владимир Путин рассказал, почему не устраивает публичных празднований в свой день рождения, сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что не стоит сравнивать его день рождения с национальным праздником.

"Это мой день рождения, это не национальный праздник. Мне кажется, что преувеличивать значение этого события нескромно", — сказал Путин.

Российский лидер выразил уверенность, что каждый человек должен в свой день рождения проводить время только в кругу своих друзей и близких. И служебное положение именинника тут не играет абсолютно никакой роли, подытожил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление с днем рождения своему коллеге Владимиру Путину, сообщает телеканал "360".

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Автор: Ирина Большунова
#путин #праздник #день рождения

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