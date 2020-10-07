Состояние заболевшего коронавирусом экс-президента Украины Петра Порошенко резко ухудшилось после госпитализации, сообщила его жена Марина в интервью Янине Соколовой на ее YouTube-канале.

По словам Марины Порошенко, 29 сентября ее муж заболел коронавирусом, спустя несколько дней его госпитализировали, сейчас у него двусторонняя пневмония. Медики оказывают ему необходимую помощь, но ситуация осложняется тем, что у политика загустела кровь.

"У него сейчас ухудшилось состояние крови – она очень густая. И даже врачи не могут взять анализ, чтобы проконтролировать его состояние здоровья, промониторить, как протекает болезнь", — говорит супруга Порошенко.

Бывшая первая леди страны также поделилась, что их заболевшая коронавирусом дочь легко переносит болезнь.