Петербургские врачи проверили на коронавирус около 29 тысяч жителей города

Медики провели около 29 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки. Под контролем врачей находится 3170 горожан, сообщили в Смольном.

Контактными объявлены 838 петербуржцев, 19 человек лежат в обсерваторе, 2313 жителей соблюдают режим самоизоляции. Наблюдается увеличение количества звонков в Единую региональную информационно-справочную службу. В справочной ответили на вопросы 285 граждан о заболевании. Обратиться можно по номеру 122.

Врачи выявили еще 456 случаев инфекции за сутки в Санкт-Петербурге. Губернатор города Александр Беглов утвердил правила безопасности в метрополитене на фоне пандемии коронавируса, передает телеканал "360".