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12:25   7 Октября 2020
Общество

Петербургские врачи проверили на коронавирус около 29 тысяч жителей города

Петербургские врачи проверили на коронавирус около 29 тысяч жителей города

Медики провели около 29 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки. Под контролем врачей находится 3170 горожан, сообщили в Смольном.

Контактными объявлены 838 петербуржцев, 19 человек лежат в обсерваторе, 2313 жителей соблюдают режим самоизоляции. Наблюдается увеличение количества звонков в Единую региональную информационно-справочную службу. В справочной ответили на вопросы 285 граждан о заболевании. Обратиться можно по номеру 122.

Врачи выявили еще 456 случаев инфекции за сутки в Санкт-Петербурге. Губернатор города Александр Беглов утвердил правила безопасности в метрополитене на фоне пандемии коронавируса, передает телеканал "360".

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Автор: Ирина Большунова
#петербург #беглов #коронавирус

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