Почему россияне выбирают Крым и Краснодарский край

В бархатный сезон 2020 года российские туристы чаще всего предпочитали отдыхать на курортах Краснодарского края и Крыма. Об этом сообщил портал ТурСтат, который проанализировал посещаемость этих направлений.

Первенство по числу туристов принадлежит Краснодарскому краю. С начала года его посетили 9,5 млн туристов, а в сентябре — более 3 млн человек. В бархатный сезон россияне предпочитали отдыхать в Сочи, Анапе и Геленджике.

На втором месте расположилась Республика Крым. Ее в сентябре 2020 года посетило на 60% больше россиян, чем в том же месяце прошлого года — более 1 млн туристов. Самыми популярными курортами там стали Ялта, Алушта и Евпатория.

Тройку лидеров замыкает Турция с 517 тысячами российских граждан. В первом месяце осени россияне предпочли Анталью остальным курортным местам в стране. В городе более половины туристов были из России.

В следующем бархатном сезоне 2021 года российские направления не упустят пальму первенства, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Как он отметил в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня», это связано с тем, что Крым и Краснодар доказали, что могут составить достойную конкуренцию зарубежным курортам.

«Это вызвано не только конкурентными преимуществами — высокой емкостью, инфраструктурой, морем. На черноморском побережье, например, в Сочи — самая развитая инфраструктура, Крым сейчас наверстывает», — рассказал Барзыкин.

Если пандемия коронавируса завершится, а границы будут снова полностью открыты, выездной рынок все равно не сможет оказать давление на внутренний — распределение туристов составит всего лишь 10%, продолжил эксперт. По словам Барзыкина, Сочи за один сезон может принять столько путешественников, сколько вся Турция вместе взятая — более 6 млн.

Закрывать границы и прерывать международное авиасообщение в России не планируют. Об этом заявили в оперштабе. ???? Более подробно: https://t.co/WS4lxSYctu pic.twitter.com/MTsdlyVeLG — tvbrics (@tvbrics) October 5, 2020

«Конъюнктура выездного рынка влияет, но отнюдь не в той пропорции, как принято думать. Думают, что [из-за карантина — прим. ред.] не поехали в Турцию, хотя она в бархатный сезон была открыта. Есть и другие составляющие: логистика, доступность, диверсификация цен. В Турции обычно — средне и выше среднего. Но конкуренция всегда заставляет правильно проводить ценовую политику, обеспечивать качество. Если считать нормальные ситуации, то 29-30% россиян выезжает за рубеж, 69-70% путешествуют внутри страны, из них — 1/3 в Краснодар и Крым», — объясняет собеседник агентства.

Впрочем, Краснодару и Крыму не стоит чересчур радоваться рекордным цифрам. По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии, важно, чтобы количество переходило в качество. Кроме того, необходимо учитывать и показатель возвратности. В прошлом году по Крыму он составил 70% — россияне, побывав на курорте, хотят туда вернуться.

«Но почивать на лаврах не стоит. Потому что после этого Крым сразу поднял цены, и все сели в Анапе. Потом Анапа подняла. Затем дорогу сделали, и все снова поехали Крым. Но нужно предлагать больше видов туризма — диверсифицировать продукт. Нет худа без добра, и я думаю, что все эти беды в определенной степени повернули нас к внутреннему туризму», — подытожил эксперт.

Эксперт в области туризма, бывший член общественного совета Министерства курортов и туризма Республики Крым Людмила Бабий рассказала, что в регионе во главу угла поставлены отрасли туризма, инфраструктуры и сельского хозяйства. Именно на них, вероятно, пойдут вырученные средства после туристического сезона.

«Есть прописанные стратегии развития Крыма, в которых заложены основные этапы развития. Выделяются, в том числе, и федеральные деньги в рамках целевой программы, и деньги, в виде местных налогов и сборов. Также есть достаточно важные объекты и направления, куда они будут вкладываться. И туризм, как один из приоритетов. Строительство новых дорог, улучшение качества наших курортных городов», — пояснила Бабий.

Кроме того, эксперт предположила, что часть денежных средств может пойти на меры поддержки, связанные с пандемией коронавируса.

«В этом году оказана беспрецедентная социальная поддержка для отраслей, в том числе, и туризма, пострадавших во время вынужденного карантина. Возможно, часть денег пойдет на те меры поддержки, которые оказывались и продолжают оказывать в республике», — сказала собеседница издания.

За прошедшие девять месяцев аэропорт Геленджика обслужил более 400 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе «Политике Сегодня». Это на 32% больше, чем за тот же период прошлого года. С января по сентябрь аэропорт только на прилет принял 215 310 пассажиров.

В конце июля корреспондент «Политики Сегодня» начала путешествие по популярным туристическим местам черноморского побережья. За несколько дней она проделала путь от Сочи до Анапы и рассказала, соблюдают ли на «злачных» курортах карантин. В Сочи, которому путешественница ПС поставила 8 из 10 баллов за отдых, несмотря на коронавирус, пляжи стали даже многолюдней. Кроме того, корреспондент подтвердила, что в Геленджике поток туристов не остановить.