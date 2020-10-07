Свыше 30 тысяч экстремистских ресурсов заблокировано с начала года

Свыше 30 тысяч интернет-ресурсов, содержащих разрушительный для молодежи контент, заблокировано на территории РФ с начала текущего года, передает ТАСС.

По данным врио замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Сергея Кравчука, Роскомнадзор совместно с Генпрокуратурой по материалам МВД ограничил доступ к более чем 30 тысячам интернет-ресурсов. Об этом он рассказал во время заседания Общественной палаты РФ.

Кравчук подчеркнул, что организаторы различных суицидальных групп, оказывающих разрушительное влияние на российскую молодежь, создают "зеркала" и всячески пытаются обойти блокировку. В связи с этим необходимо давать подросткам полезную и увлекательную информацию взамен деструктивного контента. Например, если кто-то откроет страницу с тематикой АУЕ (запрещена в РФ), то он должен оказаться на ресурсе, содержащем информацию, направленную на борьбу с АУЕ, объяснил Кравчук.