Мэры станут завхозами. В России грядет масштабная реформа управления

Вот и начинают менять нашу жизнь поправки к Конституции России, которые страна утвердила на общероссийском голосовании 1 июля. Одна из поправок вскоре, возможно, запустит реформу местного самоуправления, что может привести к отмене прямых выборов мэров – их станут назначать. Главы городов потеряют в независимости, но обретут управляемость.

Среди принятых большинством россиян поправок есть предложение изменить ст. 132 Основного закона. Так, если в «ельцинской» Конституции образца 1993 года власти на местах объявлялись независимыми от властей региональных, то теперь местное самоуправление встраивается в общую вертикаль управления.

По-новому статья звучит уже так: «Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации». Ключевое слово – единая. Как говорят инсайдеры в Белом доме, сейчас наверху решают, какой именно станет эта схема.

Возможно, будут объединены 131 и 79 федеральные законы. Сейчас в высших эшелонах власти готовят законопроект, который уже в ноябре планируют внести в Госдуму. Но если дело пойдет дальше, то речь идет о «ликвидации местного самоуправления» – так источник оценивает ситуацию, когда губернатор сможет уволить мэра из-за утраты доверия.

В свою очередь, старший сотрудник Института социологии РАН Роман Петухов признает, что эту конституционную поправку действительно «можно трактовать довольно широко, вплоть до отмены прямых выборов мэров».

Впрочем, в ряде регионов выборы городских глав де-факто уже сейчас стали непрямыми, здесь мэров назначает конкурсная комиссия. Причем таких субъектов РФ уже большинство. Теперь же, видимо, предлагается сделать такую схему общепринятой, когда губернатор получит возможность предлагать гордуме своего кандидата на пост мэра.

Собственно, сейчас этот механизм уже обкатан на уровне глав субъектов РФ, часть из которых «выбраны» лишь условно, в результате непрямых выборов. В ряде регионов, например, в ЯНАО, депутаты точно так же «назначают» (утверждают) губернаторов, кандидатуры которых предлагает президент России.

Таким образом, глава государства продолжает системные действия по восстановлению властной вертикали, разрушенной в 90-е. Но возникает вопрос: а зачем вообще из нее нужно было выводить мэров?

По версии политолога Виталия Иванова, в те годы это было сделано федералами намеренно: чтобы создать противовес не в меру строптивым губернаторам, которые нередко выходили из-под контроля центра. Что ж, это политическая классика – сочетание системы сдержек и противовесов.

Но времена изменились. Глав регионов удалось приструнить, в ряде случаев это закончилось «посадками». И теперь перечить Москве на местах никому даже и в голову не приходит. Сейчас в таком противопоставлении губернаторам независимых мэров необходимости просто нет.

Правда, остается еще одно «но»: поборники демократии в случае реализации этого сценария наверняка заломят руки: «Как же так, а права избирателей?!» Однако многие эксперты считают, что как раз демократические принципы здесь пошатнуться не должны.

«Система местного самоуправления от этого не умрет, абсолютно точно, – считает политический консультант Вадим Березиков. – Система местного самоуправления – она и обозначается, как "самоуправление". То есть, когда управляет народ. Но мэры здесь ни при чем. Мэр – это должность не политическая. Мэр – это, по сути, главный завхоз. Человек, который занимается хозяйством, а не политикой».

И поскольку «кухарка не может управлять государством» (хотя в последнее время случается, что и «кухарки» выигрывают выборы), а город – это маленькое государство, то и управлять им она не может. По сути, абсолютно реально и логично то, что должность мэра может стать назначаемой, считает наш собеседник.

«Во-первых, это и ответственность человека, который предоставляет данную кандидатуру. Здесь мы говорим о главах регионов. И ответственность тех людей, которые согласовывали и утверждали этого кандидата. Я говорю о депутатах городских собраний, городских дум, городских советов», – подчеркнул Вадим Березиков.

Далее. Сейчас отозвать избранного мэра – это очень сложная процедура. Даже в том случае, если он провалил свою работу. Если же человек не справляется с должностью, и он не выбран, а назначен, утвержден собранием депутатов, это упрощает отзыв мэра со своего поста – отметил эксперт:

«Ранее в России уже была попытка введения должности "сити-менеджера", – напомнил он. – И вот как раз "сити-менеджеры" были назначенцами, они не были политиками. Политиками должны оставаться только мэры в городах, имеющих федеральное значение. Это Москва, Петербург и Севастополь. Там, естественно, должны быть выборные должности, потому что это, по сути, отдельный субъект Российской Федерации. Там же, где муниципалитет мельче субъекта РФ, мэры должны назначаться

И наконец, вертикаль окрепнет, минимизировав конфликты между региональной и муниципальной властью, полагает эксперт. А примеров, когда региональные конфликты перерастали в большие «войны» во власти, новейшая история России знает немало.