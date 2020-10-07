Эксперты обнаружили следы наркотика в крови Голунова

Эксперты обнаружили следы амфетамина в крови Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Образцы крови журналиста были взяты в 2019 году.

Однако в результатах экспертизы ФСБ имеются противоречия в описательной и заключительной частях. В первой из них указывается наличие амфетамина в крови Голунова, а во второй — нет.

В заключительной части заявляется, что запрещенное вещество было найдено на волосах журналиста. Защита Голунова не подтвердила информацию об обнаружении наркотика в крови своего клиента.