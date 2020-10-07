Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:01   7 Октября 2020
Общество

Эксперты обнаружили следы наркотика в крови Голунова

Эксперты обнаружили следы наркотика в крови Голунова

Эксперты обнаружили следы амфетамина в крови Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Образцы крови журналиста были взяты в 2019 году.

Однако в результатах экспертизы ФСБ имеются противоречия в описательной и заключительной частях. В первой из них указывается наличие амфетамина в крови Голунова, а во второй — нет.

В заключительной части заявляется, что запрещенное вещество было найдено на волосах журналиста. Защита Голунова не подтвердила информацию об обнаружении наркотика в крови своего клиента.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#наркотики #анализы #голунов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров