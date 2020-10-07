Армянские военнослужащие уничтожили азербайджанскую базу ГСМ

Подразделения Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики уничтожили крупную базу горюче-смазочных материалов ВС Азербайджана. Об этом рассказала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, карабахские подразделения прицельным огнем уничтожили азербайджанскую базу ГСМ. Степанян добавила, что ночью азербайджанские военные пытались продвинуться на юго-восточном направлении и закрепиться там, однако отступили после того, как Армия обороны НКР нанесла артиллерийский удар по их живой силе и военной технике, передает РИА Новости.

Обострение конфликта в Карабахе произошло еще 27 сентября. Баку заявил, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на карабахском направлении. В свою очередь Ереван сообщил, что наступление начал Азербайджан. В Минобороны Армении заявляли об ракетных и артиллерийских ударах по мирным населенным пунктам НКР, в том числе и ее столице Степанакерту.