Собянин ответил на вопросы москвичей о ситуации с COVID-19

Новые ограничительные меры по коронавирусу начали действовать в Москве с 25 сентября. Мэр столицы Сергей Собянин ответил на главные вопросы москвичей относительно ситуации с COVID-19 в городе.

Градоначальник подчеркнул, что все жители Москвы должны носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Он пояснил, что ученые еще не до конца изучили иммунитет переболевших COVID-19, поэтому тем, кто перенес коронавирус, лучше не рисковать.

Собянин также напомнил, что люди, страдающие диабетом, входят в группу риска, поэтому должны находиться дома и не выходить на улицу без особой надобности.

Покупателям без масок в магазинах могут отказать в обслуживании или даже вовсе попросить покинуть помещение, отметил мэр столицы. Он сообщил, что полицейские могут составить протокол и выписать штраф нарушителю в размере 4 тысяч рублей.