Песков признался, что сотрудникам Кремля непросто выдерживать график Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что сотрудникам администрации Кремля непросто выдерживать график Владимира Путина, так как он постоянно работает, пишет ТАСС.

В интервью Песков сообщил, что у Путина не бывает выходных, поэтому сотрудникам Кремля непросто работать в таком графике. Он также добавил, что в ходе работы у Путина нет ощущения времени, поэтому нет понятия рабочего и выходного дня.

"Грубо говоря, у каждого нормального человека "понедельник — день тяжелый", "пятница — развратница", а у Путина этого вообще нет. Так или иначе он все время работает", — пошутил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента напомнил слова Путина о том, что он каждый день трудится, а не царствует.

В среду, 7 октября, Владимир Путин отмечает день рождения. Его уже поздравили президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и белорусский лидер Александр Лукашенко.