Президент России Владимир Путин выразил надежду на мирное разрешение ситуации в Киргизии, об этом пишет ТАСС.

По словам российского лидера, случившееся в Киргизии после парламентских выборов вызывает беспокойство.

"Надеемся, что конфликт будет решен мирно", — заявил президент РФ.

Кроме того, Владимир Путин рассказал, что общается со всеми сторонами конфликта в Киргизии.

Ранее RT сообщил, что новым премьер-министром Киргизии стал освобожденный из колонии оппозиционный политик Садыр Жапаров.