11:14 7 Октября 2020Политика
Путин надеется на мирное разрешение ситуации в Киргизии
Президент России Владимир Путин выразил надежду на мирное разрешение ситуации в Киргизии, об этом пишет ТАСС.
По словам российского лидера, случившееся в Киргизии после парламентских выборов вызывает беспокойство.
"Надеемся, что конфликт будет решен мирно", — заявил президент РФ.
Кроме того, Владимир Путин рассказал, что общается со всеми сторонами конфликта в Киргизии.
Ранее RT сообщил, что новым премьер-министром Киргизии стал освобожденный из колонии оппозиционный политик Садыр Жапаров.