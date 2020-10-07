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11:14   7 Октября 2020
Политика

Путин надеется на мирное разрешение ситуации в Киргизии

Путин надеется на мирное разрешение ситуации в Киргизии

Президент России Владимир Путин выразил надежду на мирное разрешение ситуации в Киргизии, об этом пишет ТАСС.

По словам российского лидера, случившееся в Киргизии после парламентских выборов вызывает беспокойство.

"Надеемся, что конфликт будет решен мирно", — заявил президент РФ.

Кроме того, Владимир Путин рассказал, что общается со всеми сторонами конфликта в Киргизии.

Ранее RT сообщил, что новым премьер-министром Киргизии стал освобожденный из колонии оппозиционный политик Садыр Жапаров.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #политика #киргизия

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