Путин заявил о необходимости немедленного прекращения огня в Карабахе

Боевые действия в зоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе необходимо немедленно прекратить, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что до окончательного решения армяно-азербайджанского конфликта еще далеко, однако бои нужно как можно быстрее остановить.

"События в Карабахе — это трагедия, мы очень переживаем", — комментирует глава государства.

Боевые действия в Нагорном Карабахе не прекращаются с 27 сентября, когда Армения и Азербайджан взаимно обвинили друг друга в обстрелах. Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали Баку и Ереван к прекращению боевых действий и началу мирного диалога.