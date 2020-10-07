11:11 7 Октября 2020Армия
Путин заявил о необходимости немедленного прекращения огня в Карабахе
Боевые действия в зоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе необходимо немедленно прекратить, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер отметил, что до окончательного решения армяно-азербайджанского конфликта еще далеко, однако бои нужно как можно быстрее остановить.
"События в Карабахе — это трагедия, мы очень переживаем", — комментирует глава государства.
Боевые действия в Нагорном Карабахе не прекращаются с 27 сентября, когда Армения и Азербайджан взаимно обвинили друг друга в обстрелах. Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали Баку и Ереван к прекращению боевых действий и началу мирного диалога.