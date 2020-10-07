Политическая чехарда в Киргизии грозит расколом страны

Временно исполняющим обязанности премьер-министра Киргизии стал оппозиционный депутат Садыр Жапаров. Несколько дней назад он находился в заключении, но в ходе беспорядков в Бишкеке в ночь с 5 на 6 октября 2020 года протестующие освободили его. Бывший глава правительства Кубатбек Боронов ушел в отставку.

Накануне киргизские депутаты собрались в отеле «Достук» в Бишкеке, чтобы обсудить ситуацию в стране после отмены результатов парламентских выборов. Участники встречи единогласно одобрили кандидатуру Жапарова на пост врио главы правительства. Также они выбрали Мыктыбека Абдылдаева спикером парламента республики (Жогорку Кенеш).

Садыр Жапаров был советником президента Киргизии Курманбека Бакиева (с 2007 по 2009 год), а также занимал пост главы Агентства по предупреждению коррупции при Государственной кадровой службе Киргизии. В 2017 году его арестовали на киргизско-казахской границе. Следствие приговорило политика к 11 годам тюрьмы за захват заложников и организацию незаконных митингов в стране.

Руководитель проекта «Россия — Евразия: культурная политика в деле укрепления межнационального мира и межрелигиозного согласия», политолог Михаил Чернов в беседе с «Политикой Сегодня» объяснил, что на фоне проходящих в Киргизии митингов оценивать отдельные политические фигуры не нужно. По мнению эксперта, страну захлестнула анархия, из-за которой кресло главы правительства к вечеру того же дня может занять другой человек:

«Я думаю, что сейчас просто бессмысленно обсуждать какие-либо фамилии. В настоящее время в Киргизии воцарилась анархия. Продолжаются попытки создать несколько политических центров силы и даже нескольких координационных советов, которые на что-то претендуют. По нескольку раз в день высокие посты захватываются разными людьми, которые утром появляются, а вечером уже могут бесследно исчезнуть».

Аналогичную позицию высказывал накануне депутат Госдумы РФ, член Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Ирек Зиннуров. На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» он заявлял, что сейчас власть в Киргизии можно назвать «качелями», которые переходят от одной стороны к другой.

Политолог Чернов обратил внимание на то, что процессы, происходящие в Бишкеке, сложно назвать политическими. По его мнению, протесты в киргизской столице и перехват власти – это «терминальная стадия деградации государственности».

Предположение политолога подтверждает новый митинг, который проходит у здания Дома правительства в Бишкеке. Около ста протестующих требуют полной смены состава кабинета министров страны, однако между собой они не могут договориться, кто именно должен занять правящие посты.

Тем временем лидеры оппозиционных партий организовали уже второй по счету координационный совет. Лидер партии «Чон казат» Максат Мамытканов подчеркнул, что поводом для его создания послужило несогласие с кандидатурой Жапарова на пост врио главы правительства. Это лишний раз подтверждает, что в Киргизии сейчас анархия, добавил Чернов.

«Выход из этой ситуации только один: тем или иным способом сформировать в стране легитимный орган государственной власти. Скорее всего, им станет парламент. Тот, который есть сейчас, не выведет Киргизию из кризиса власти, поэтому нужен новый, пусть и слабый. Сильной власти в стране сейчас быть не может. Новые выборы, а потом новый парламент. Он и будет принимать решения о будущем киргизского народа и политики государства. Главное – это хотя бы восстановить то, что уже есть», — полагает эксперт.

Депутат Госдумы Ирек Зиннуров предлагал более радикальный способ выхода из политического застоя. Он призывал власти Киргизии перестать быть «мягкими» по отношению к протестующим на улицах Бишкека. Чернов согласился, что страну еще можно спасти силовым путем.

«У любого процесса распада и хаоса есть предел. Не стоит сбрасывать со счетов киргизских силовиков. Если сейчас они бездействуют, то это не значит, что их нет. Они пока остались в стороне, но они обязательно сыграют свою роль в этой истории», — подытожил собеседник «Политики Сегодня».

4 октября 2020 года в Киргизии прошли парламентские выборы, явка на которых составила 56,5%. По предварительным результатам, в парламент прошли четыре партии: центристские «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан», а также правительственные «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик».

Представители оппозиции не согласились с такими итогами голосования. Вечером 5 октября около двух тысяч протестующих собрались на центральной площади Бишкека Ала-Тоо. Люди потребовали аннулировать итоги выборов и провести их повторно. Когда правоохранители попытались успокоить протестующих, они начали активно сопротивляться. Минздрав сообщает, что в ходе потасовок около 600 человек пострадали, один погиб.

Митингующие разгромили здание Белого дома и освободили из-под стражи бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. На следующий день ЦИК республики аннулировал результаты парламентских выборов. «Политика Сегодня» ранее писала, что протесты в Киргизии происходят регулярно еще со времен «тюльпановой революции» 2005 года.