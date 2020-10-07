Президент Молдавии поздравил Путина с днем рождения

Президент Молдавии Игорь Додон поздравил главу РФ Владимира Путина с днем рождения. Политик поблагодарил российского лидера за значительный вклад в развитие партнерских взаимоотношений между государствами. Об этом сообщила пресс-служба Молдавии.

Игорь Додон пожелал Путину долголетия, успешного воплощения в жизнь всех устремлений во благо народа. Глава Молдавии выразил признание за вклад в расширение отношений между странами, развитие сотрудничества в торгово-экономической, социальной и культурной сферах на высоком уровне.

Президент подчеркнул, что придает большое значение всестороннему развитию партнерских отношений между Россией и Молдавией в будущем.