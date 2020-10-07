Путин назвал причину отказа от пива

Президент России Владимир Путин заявил, что в последнее время отказался от пива, пишет ТАСС.

По словам главы государства, он был вынужден отказаться от употребления пенного напитка, так как "растет брюхо".

В среду, 7 октября, Владимир Путин отмечает 68-летие. Его поздравили белорусский и киргизский лидеры Александр Лукашенко и Сооронбай Жээнбеков. В 2019 году Путин вместе с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу ездил в этот день в мини-отпуск в сибирскую тайгу. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в этом году Путин проведет день рождения на работе, где у него запланировано более десятка телефонных переговоров и текущие дела, пишет RT.