США отвоевали для России партнерство с Китаем

Россия и Китай продолжают стремительно сближаться в экономической сфере, из-за чего в США все не так гладко — американский энергетический сектор теряет свои позиции. Это прямое следствие антикитайской политики, пишет американский журнал Forbes.

Пока Владимир Путин и Си Цзиньпин создают между Москвой и Пекином образцовый альянс, руководство США только усугубляет геополитическую напряженность с КНР. Антикитайская политика Штатов, разросшаяся до масштабов холодной войны в эпоху четырехлетнего правления Дональда Трампа, демонстрирует первые результаты.

«Политика Сегодня» рассказывает, почему РФ вытеснила Америку с крупнейших рынков сбыта топлива и как США «выстрелили себе в ногу».

Дальше от США, ближе к России

Теперь основного сырьевого партнера Китай видит в России и отказывается от услуг американских поставщиков нефти и газа. По мере ухудшения американо-китайских отношений, все больше выгод от этого процесса получает Россия. А вот американский бизнес, напротив, несет потери.

По мнению аналитика Forbes Дэниэля Ергина, до избрания Трампа у США были «конструктивные отношения с Китаем, основанные на вовлеченности и международном порядке».

«Мы перешли от объективного взгляда на взаимозависимость [США и Китая] к стратегической конфронтации. <…> Эти две экономики очень тесно связаны. Нельзя просто захлопнуть дверь и сказать, что мы уходим. Китай является заемщиком триллионов долларов нашего госдолга. В свою очередь китайские акции принесли американцам прибыль», — говорит вице-председатель компании IHS Markit Ергин.

Энергетический сектор США рассчитывал на привлечение триллионов долларов инвестиций из Китая — около трех четвертей всего китайского импорта связано с нефтью. Штаты надеялись, что КНР станет покупателем их сланцевого газа. Правда, еще до торговой войны, развязанной Трампом, Пекин уже «смотрел на Россию», констатирует Forbes.

Ергин уверен, что если демократ Джо Байден станет президентом в ноябре, то он «без сомнения смягчит риторику в отношении Китая и нормализует ситуацию». Тем самым у энергетического сектора США появится новый шанс на поставки топлива КНР.

Иного мнения придерживается Александр Разуеваев, директор аналитического департамента компании «Альпари». Эксперт полагает, что при Байдене положение американских «газовиков» только ухудшится.

«США через политику давят, чтобы продавали не мы, а продавали они. Это касается, прежде всего, Европы, но и Китая тоже. Но есть интересный момент: если Байден выиграет, то те новации, которые он хочет применить, не очень хорошо скажутся на американском нефтегазовом секторе. Там будет ограничение для бурения и не только. Трамп же лоббировал нефтегазовый сектор всегда», — рассказал аналитик в комментарии «Политике Сегодня».

В любом случае, враждебность нынешнего американского президента ускорила тенденцию на сближение РФ и КНР. И Россия с радостью идет навстречу китайским партнерам, желающим покупать газ — на углеводороды приходится 60% национального бюджета РФ, утверждает Forbes, а нефть и газ составляют почти треть валового национального продукта. Российско-китайская дружба сулит существенное пополнение в бюджете страны.

Больше американских пошлин — больше российского газа

Судя по всему, Китай серьезно рассчитывает на поставки российского сырья. «Газпром» запланировал строительство еще двух газопроводов в Китай, помимо уже действующей с 2019 года «Силы Сибири».

И если мощность этого трубопровода рассчитана на 38 миллиардов кубометров газа в год (в перспективе увеличится до 44 миллиардов), то два новых рассчитаны на 50 миллиардов и 30 миллиардов кубометров газа ежегодно. Объемы газового экспорта в Китай и его экономическое значение сложно переоценить.

В мае прошлого года Китай повысил импортные пошлины на американский сжиженный природный газ с 10% до 25%. Это было ответом на агрессивные действия Вашингтона: Трамп обвинил Пекин в срыве торговых переговоров и объявил о повышении тарифов на ввоз в США китайских товаров общей стоимостью 200 миллиардов долларов. Позже меру распространили практически на весь импорт из Китая.

При этом китайский рынок сжиженного природного газа — крупнейший в мире, а потому наиболее желанный для всех экспортеров топлива, в том числе и США. Большинство американских предприятий по сжижению газа были рассчитаны именно на китайский импорт, но из-за пошлин поставки в КНР практически полностью прекратились.

«КНР впервые возглавила список крупнейших импортеров природного газа в мире. Спрос на природный газ в Китае продолжит расти, и мы готовы обеспечить его надежными поставками на долгосрочную перспективу», — заявлял глава «Газпрома» Алексей Миллер.

После провала с Китаем США попытались переориентироваться на европейский рынок сбыта, хоть цены на газ там традиционно ниже. Однако и этот вариант Россия «перехватила» раньше.

Штаты попытались «отвоевать» европейских покупателей газа традиционным способом: против компаний из ЕС, причастных к строительству «Северного потока — 2», ввели санкции. Но Берлин отказался покупать американский газ и не свернул совместный с РФ проект. Стало ясно, что Германия терпеть «энергетическую диктатуру» Америки не готова.

Судя по тому, что Евросоюз не намерен вводить санкции против «Северного потока — 2» из-за госпитализации блогера Алексея Навального, у США не будет возможности выйти на европейский рынок сбыта, предполагает Разуваев.

«Если "Северный поток — 2" будет достроен, это значит, что российский газ останется на европейском рынке и у американцев там ничего не получится. Даже на фоне падения цен, объем продаж "Газпрома" в Европу — 168 миллиардов кубов. Много это или мало, но в прошлом году, до пандемии, было 190 миллиардов кубов. То есть позиции "Газпрома" очень сильны», — заключил аналитик.

Энергетический сектор — не единственный, где антикитайская позиция США лишний раз подтолкнула Пекин «в объятия» Москвы. О том, почему война Америки с китайскими технологическими компаниями обернулась выгодой для России, читайте в нашей статье.