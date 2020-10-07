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10:37   7 Октября 2020
Армия

Запуск "Циркона" с борта фрегата "Адмирал Горшков" попал на видео

Запуск "Циркона" с борта фрегата "Адмирал Горшков" попал на видео

Испытательный запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" прошел успешно, о чем, как передало РИА Новости, начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину. Видео с запуском появилось в Сети.

Фрегат ВМФ РФ "Александр Горшков" осуществил утром 7 октября в Баренцевом море запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон", которая пролетела 450 километров, развив скорость 8 Мах. В Сети появилась видеозапись момента запуска. На ней видно, как ракета быстро взлетает в небо и скрывается за облачностью.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #герасимов #адмирал горшков #циркон

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