Запуск "Циркона" с борта фрегата "Адмирал Горшков" попал на видео

Испытательный запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" прошел успешно, о чем, как передало РИА Новости, начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину. Видео с запуском появилось в Сети.

Фрегат ВМФ РФ "Александр Горшков" осуществил утром 7 октября в Баренцевом море запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон", которая пролетела 450 километров, развив скорость 8 Мах. В Сети появилась видеозапись момента запуска. На ней видно, как ракета быстро взлетает в небо и скрывается за облачностью.