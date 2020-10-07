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10:36   7 Октября 2020
Армия

СМИ сообщили об авиаударах Азербайджана по городу Шуши в Карабахе

СМИ сообщили об авиаударах Азербайджана по городу Шуши в Карабахе

Второй по размеру город Нагорного Карабаха Шуши попал под артиллерийский обстрел с азербайджанской стороны, сообщает РИА Новости. По данным агентства, не исключено, что армия Азербайджана наносит авиаудары по Шуши.

Как передает корреспондент, сейчас со стороны Шуши поднимается густой дым, который видно даже из Степанакерта, находящегося в 10 километрах. В Степанакерте тем временем звучит сирена воздушной тревоги.

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Автор: Илья Романович
#азербайджан #карабахский конфликт #нагорный карабах #шуши

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