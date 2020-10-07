Онлайн-курс: социальные сети для государственных структур

Онлайн-курс «Связи с общественностью в государственных и муниципальных структурах» журнала «Пресс-служба» стартует 10 ноября. Автор и ведущий тренинга – главный редактор издания Тимур Асланов.

На обучение приглашают руководителей и сотрудников пресс-служб, пиар-департаментов, отделов связей с общественностью, SMM-специалистов и пресс-секретарей муниципальных и государственных организаций. На 12 живых вебинарах «бюджетники» узнают:

как писать тексты для соцсетей;

что такое стратегия работы в сети и как ее выстроить;

кто такие тролли и как им противодействовать;

как набрать и удержать аудиторию;

зачем руководителю нужен имидж и как его выстроить

и многое другое.

«PR-работа государственной или муниципальной структуры в социальных сетях имеет свою специфику – определенный круг инфоповодов, особенная тональность диалога, порой предвзятое отношение аудитории, жесткие требования со стороны руководителей. Все это накладывает определенный отпечаток и требует особенного подхода», — отмечают в «Пресс-службе».

Онлайн-курс предоставит обучающимся не просто теоретические знания, а реальные кейсы, подробный разбор ситуаций, обратную связь с преподавателем. Забронировать участие или узнать подробности можно по ссылке или по телефону +7 (495) 540-52-76.

На правах рекламы. ИА «Политика Сегодня» – информационный партнер.