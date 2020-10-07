Умер солист Большого театра Владислав Пьявко

Народный артист СССР Владислав Пьявко умер в своей квартире в возрасте 79 лет. О смерти оперного исполнителя сообщает "Московский комсомолец".

Плохо известному оперному исполнителю Владиславу Пьявко стало плохо в собственной квартире в Брюсовском переулке. Его помощница вызвала бригаду скорой помощи, однако врачи не успели помочь артисту.

Звание "Народный артиста СССР" Пьявко получил в 1983 году, а спустя десять лет ему дали звание "Народный артист Киргизии". Долгое время исполнитель был солистом Большого театра и Немецкой государственной оперы.