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10:30   7 Октября 2020
Происшествия

Умер солист Большого театра Владислав Пьявко

Умер солист Большого театра Владислав Пьявко

Народный артист СССР Владислав Пьявко умер в своей квартире в возрасте 79 лет. О смерти оперного исполнителя сообщает "Московский комсомолец".

Плохо известному оперному исполнителю Владиславу Пьявко стало плохо в собственной квартире в Брюсовском переулке. Его помощница вызвала бригаду скорой помощи, однако врачи не успели помочь артисту.

Звание "Народный артиста СССР" Пьявко получил в 1983 году, а спустя десять лет ему дали звание "Народный артист Киргизии". Долгое время исполнитель был солистом Большого театра и Немецкой государственной оперы.

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Автор: Юлия Яковлева
#смерть #большой театр #Пьявко

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