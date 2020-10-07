10:27 7 Октября 2020Общество
Ушел из жизни один из лидеров КПРФ Самары Маслянцев
Один из лидеров самарских коммунистов Михаил Маслянцев скончался на 83-м году жизни, сообщает "КТВ-ЛУЧ" со ссылкой на первого секретаря обкома КПРФ Алексея Лескина.
Маслянцев был госпитализирован в больницу с пневмонией, однако врачи не смогли спасти коммуниста. Политик более 25 лет проработал на космодроме Байконур, также он был инженером ЦСКБ "Прогресс".
Маслянцев является обладателем Государственной премии СССР в области космонавтики и ордена Трудового Красного Знамени. Дата и место прощания с коммунистом будут объявлены позднее. Коллеги Маслянцева принесли свои соболезнования родным и близким политика.