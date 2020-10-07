Ушел из жизни один из лидеров КПРФ Самары Маслянцев

Один из лидеров самарских коммунистов Михаил Маслянцев скончался на 83-м году жизни, сообщает "КТВ-ЛУЧ" со ссылкой на первого секретаря обкома КПРФ Алексея Лескина.

Маслянцев был госпитализирован в больницу с пневмонией, однако врачи не смогли спасти коммуниста. Политик более 25 лет проработал на космодроме Байконур, также он был инженером ЦСКБ "Прогресс".

Маслянцев является обладателем Государственной премии СССР в области космонавтики и ордена Трудового Красного Знамени. Дата и место прощания с коммунистом будут объявлены позднее. Коллеги Маслянцева принесли свои соболезнования родным и близким политика.