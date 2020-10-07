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10:27   7 Октября 2020
Общество

Ушел из жизни один из лидеров КПРФ Самары Маслянцев

Ушел из жизни один из лидеров КПРФ Самары Маслянцев

Один из лидеров самарских коммунистов Михаил Маслянцев скончался на 83-м году жизни, сообщает "КТВ-ЛУЧ" со ссылкой на первого секретаря обкома КПРФ Алексея Лескина.

Маслянцев был госпитализирован в больницу с пневмонией, однако врачи не смогли спасти коммуниста. Политик более 25 лет проработал на космодроме Байконур, также он был инженером ЦСКБ "Прогресс".

Маслянцев является обладателем Государственной премии СССР в области космонавтики и ордена Трудового Красного Знамени. Дата и место прощания с коммунистом будут объявлены позднее. Коллеги Маслянцева принесли свои соболезнования родным и близким политика.

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Автор: Руслан Неглинный
#кпрф #смерть #самара #маслянцев

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