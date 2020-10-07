Власти Словении упростили правила въезда российским гражданам

Словения смягчила правила въезда для иностранных туристов. Отныне позволяется не соблюдать десятидневный карантин, если гость страны предъявит отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 сроком не более двух суток, сообщает АТОР.

Уточняется, что результаты анализа в обязательном порядке должны быть представлены на английском языке. Власти Словении предоставили список предпочтительных лабораторий, результатам исследований которых они доверяют. Список медицинских учреждений довольно обширный, туда вошли 180 наименований. Ознакомиться с ним можно на сайте Национальной лаборатории здоровья, окружающей среды и пищевых продуктов Словении.

На данный момент между Россией и Словенией отсутствует прямое авиасообщение, однако добраться туда можно с двумя пересадками.

Ранее стало известно, что Киргизия открыла россиянам въезд на свою территорию, сообщил телеканал "360".