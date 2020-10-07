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10:23   7 Октября 2020
Общество

Власти Словении упростили правила въезда российским гражданам

Власти Словении упростили правила въезда российским гражданам

Словения смягчила правила въезда для иностранных туристов. Отныне позволяется не соблюдать десятидневный карантин, если гость страны предъявит отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 сроком не более двух суток, сообщает АТОР.

Уточняется, что результаты анализа в обязательном порядке должны быть представлены на английском языке. Власти Словении предоставили список предпочтительных лабораторий, результатам исследований которых они доверяют. Список медицинских учреждений довольно обширный, туда вошли 180 наименований. Ознакомиться с ним можно на сайте Национальной лаборатории здоровья, окружающей среды и пищевых продуктов Словении.

На данный момент между Россией и Словенией отсутствует прямое авиасообщение, однако добраться туда можно с двумя пересадками.

Ранее стало известно, что Киргизия открыла россиянам въезд на свою территорию, сообщил телеканал "360".

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Автор: Яна Либерман
#туризм #словения #коронавирус

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