Пробы воды на Камчатке показали превышение нормы по нефтепродуктам в 4 раза

Генеральная прокуратура России сообщила о результатах проб воды на камчатском побережье, согласно которым норма по нефтепродуктам превышена в четыре раза, сообщает пресс-служба.

Превышено также содержание фенола в воде — в 2,5 раза. Ядовитых веществ в жидкости не было обнаружено в ходе проверки, однако найдены следы горюче-смазочных материалов, уточняется в заявлении. Проба воды была взята криминалистами с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная.

"Обнаружены только следы горюче-смазочных материалов в пробе воды, взятой на Халактырском пляже", — отметили в Генпрокуратуре.

Очевидцы ранее заметили выброшенные на берег Халактырского пляжа трупы морских животных. Серферы сообщали о проблемах со зрением после купания в воде. По факту загрязнения проводится проверка.