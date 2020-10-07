ЦНИИТОЧМАШ создаст новый тренировочный пистолет "змеиной" линейки
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения намерен создать самозарядный учебно-тренировочный пистолет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу института.
Все детали и узлы конструкции будущего пистолета должны унифицировать со спортивными пистолетами РГ120 и РГ120-1, которые разработаны институтом в рамках проекта "Аспид". Как отметили в пресс-службе ЦНИИТОЧМАШ, новый пистолет станет продолжением модульной стрелковой системы - "змеиной" линейки, созданной институтом, родоначальником которой стал армейский самозарядный пистолет 6П72 "Удав".
Отмечается, что пистолет внешне, вероятно, будет похож на предшественников, однако ствол и затвор получат отличительную окраску, которая позволит однозначно идентифицировать оружие как тренировочное.
"Пистолет будет надежным, простым и удобным в эксплуатации и техническом обслуживании. Назначенный ресурс работы — не менее 2 тысяч выстрелов. Дальность стрельбы – не менее 10 метров," — рассказал начальник научно-исследовательского отделения стрелкового вооружения ЦНИИТОЧМАШ Руслан Сидякин.