ЦНИИТОЧМАШ создаст новый тренировочный пистолет "змеиной" линейки

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения намерен создать самозарядный учебно-тренировочный пистолет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу института.

Все детали и узлы конструкции будущего пистолета должны унифицировать со спортивными пистолетами РГ120 и РГ120-1, которые разработаны институтом в рамках проекта "Аспид". Как отметили в пресс-службе ЦНИИТОЧМАШ, новый пистолет станет продолжением модульной стрелковой системы - "змеиной" линейки, созданной институтом, родоначальником которой стал армейский самозарядный пистолет 6П72 "Удав".

Отмечается, что пистолет внешне, вероятно, будет похож на предшественников, однако ствол и затвор получат отличительную окраску, которая позволит однозначно идентифицировать оружие как тренировочное.