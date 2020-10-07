10:05 7 Октября 2020Общество
Сосед Конкиной рассказал журналистам об их романе
Сосед погибшей Софии Конкиной заявил, что их связывали интимные отношения. Он попросил журналистов не раскрывать его личность, передает StarHit.
Мужчина пришел на федеральный канал и попросил выключить камеры. После этого он взял ручку с бумагой и написал, что состоял с Софией в интимной близости. Также сосед отметил, что у Софии был "богатый покровитель", который помогал ей материально. Он сообщил, что три месяца назад девушка жаловалась на угрозы со стороны неизвестного мужчины с бородой.
Соседка Конкиной, в свою очередь, заявила, что ни разу не видела девушку трезвой. По словам женщины, София жаловалась на отсутствие помощи от отца своей дочери, постоянно "висела на телефоне и с кем-то знакомилась".