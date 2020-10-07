Клиенты Сбербанка сняли за сентябрь свыше 440 млн долларов с депозитов

Сбербанк столкнулся с большим оттоком средств с валютных депозитов в сентябре. Количество снятых сбережений составило более 440 млн долларов, сообщает РБК.

За сентябрь 2020 года в Сбербанке был зафиксирован значительный отток валютных сбережений клиентов размеров свыше 440 млн долларов, согласно его оборотной ведомости на 1 октября.

По мнению экспертов, причиной может быть ослабление рубля. Россияне могли инвестировать свои накопления в более выгодные варианты, такие как недвижимость, предполагают аналитики.

Кроме того, причиной оттока могут быть низкие ставки Сбербанка, заявил аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Из-за низких ставок физлица оставили средства от завершившихся валютных вкладов на текущих счетах, считает он. Количество снятых в Сбербанке сбережений за сентябрь побило рекорд кризисного апреля.