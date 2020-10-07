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10:01   7 Октября 2020
Общество

Путин рассказал о влиянии работы на общение с близкими

Путин рассказал о влиянии работы на общение с близкими

Работа президентом накладывает отпечаток на личностные качества и на общение с близкими людьми. Об этом заявил лидер России Владимир Путин в рамках проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

Работа во главе государства иногда заставляла президента Владимира Путина чувствовать себя скорее функцией, чем человеком. Нахождение во главе государства сильно влияет на взаимосвязи с близкими людьми.

"Мои друзья, которых я знаю еще <...> с университета, говорят, что я практически не поменялся. Им виднее со стороны", — отметил Путин.

Лидер нации подчеркнул, что ему хотелось бы не терять своих человеческих качеств. Работа накладывает свой отпечаток и дает некоторые ограничения, поскольку президент не может просто встретиться с друзьями и провести свободно вечер.

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Автор: Яна Либерман
#путин #президент #друзья

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