Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:53   7 Октября 2020
Общество

Президент России рассказал об общении с внуками и семьей

Президент России рассказал об общении с внуками и семьей

Общение с внуками доставляет президенту РФ Владимиру Путину огромное удовольствие. Об этом лидер нации рассказал в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" для ТАСС .

Информацию о личной жизни глава России Владимир Путин предпочитает не разглашать по соображениям безопасности. Лидер нации отметил, что ему нравится проводить время с внуками и он хотел бы стать для них авторитетом.

"Есть у меня внуки, я счастлив. Они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними. Маленькие сладкие детишки", — эмоционально рассказал Путин.

В интервью президент РФ не стал уточнять сколько у него внуков по соображениям безопасности. Он отметил, что граждане выбирают личность в качестве президента, а не его семью.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#путин #семья #внуки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров