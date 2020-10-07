Президент России рассказал об общении с внуками и семьей

Общение с внуками доставляет президенту РФ Владимиру Путину огромное удовольствие. Об этом лидер нации рассказал в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" для ТАСС .

Информацию о личной жизни глава России Владимир Путин предпочитает не разглашать по соображениям безопасности. Лидер нации отметил, что ему нравится проводить время с внуками и он хотел бы стать для них авторитетом.

"Есть у меня внуки, я счастлив. Они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними. Маленькие сладкие детишки", — эмоционально рассказал Путин.

В интервью президент РФ не стал уточнять сколько у него внуков по соображениям безопасности. Он отметил, что граждане выбирают личность в качестве президента, а не его семью.