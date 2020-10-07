Бывший пункт тестирования на COVID-19 станет избирательным участком в Литве

Дополнительный избирательный пункт в Вильнюсе организуют на бывшем мобильном участке тестирования на коронавирус, сообщает пресс-служба Главной избирательной комиссии (ГИК). Об этом рассказывает Sputnik Литва.

Вспомогательный избирательный участок откроется для голосования на выборы в Сейм Литвы. Он будет находиться на стоянке для автомобилей по адресу: Саванорю, 124. Там можно будет досрочно отдать свой голос 7 и 8 октября с 07:00 до 20:00.

Решение об открытии дополнительного пункта в этом месте принято в ГИК после появления большого потока избирателей. Самоуправление Вильнюса в качестве участка предложило бывший пункт тестирования на COVID-19. Там у граждан появится возможность проголосовать из машины. Члены избирательной комиссии будут подходить к автомобилям и выдавать избирателям документы, которые после нужно будет заполнить и вернуть, положив в конверт.

Желающие принять участие в голосовании люди должны иметь при себе удостоверяющий личность документ, собственную ручку, а также средства индивидуальной защиты. Тем, кто забудет маски и письменные принадлежности, их выдадут на месте.