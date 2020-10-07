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9:41   7 Октября 2020
Экономика

Конгресс США обвинил Facebook и Google в монополизации рынка

Конгресс США обвинил Facebook и Google в монополизации рынка

Компании Facebook, Apple, Google и Amazon используют монополистическую тактику на рынке и тем самым подрывают конкуренцию. К такому выводу пришли в подкомитете по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США.

Как отметил глава подкомитета Дэвид Сисилини, эти крупные интернет-компании обладают существенной властью на рынке над обширными сегментами экономики страны, передает ТАСС.

"В последние годы каждая из этих компаний расширяла свое влияние и использовала его на рынке так, что в результате подрывала конкуренцию", — указано в совместном заявлении Сисилини и председателя юридического комитета Джерролда Надлера.

По словам конгрессменов, исправить ситуацию поможет внесение изменений в антимонопольные законы.

Слушания по антимонопольной политике и специфике работы компаний Amazon, Facebook, Apple и Google проходили в конгрессе еще в июле. Также на прошлой неделе сообщалось, что Министерство юстиции США, а также генпрокуроры ряда штатов готовят иск к компании Google. Корпорацию обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства.

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Автор: Кристина Мокроусова
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