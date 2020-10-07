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9:40   7 Октября 2020
Политика

Президент Сирии выразил желание поставить российскую вакцину от COVID-19

Президент Сирии выразил желание поставить российскую вакцину от COVID-19

Президент Сирии Башар Асад выразил желание поставить российскую вакцину от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

В интервью Асад сообщил, что хотел бы привиться от COVID-19 именно вакциной, созданной в России.

"Конечно, в сложившихся обстоятельствах каждый хотел бы привиться от этого опасного вируса", — заявил сирийский лидер.

Ранее глава ФАС назвал предельную стоимость российской вакцины от коронавируса, пишет RT.

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Автор: Ирина Большунова
#башар асад #вакцина #коронавирус

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