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9:24   7 Октября 2020
Политика

Лукашенко пожелал Путину здоровья и свершения планов

Лукашенко пожелал Путину здоровья и свершения планов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с 68-летием, которое политик отмечает 7 октября, сообщает агентство БелТА.

В поздравительной телеграмме Лукашенко отметил, что отношения стратегического партнерства между РФ и Белоруссией будут и впредь активно и эффективно развиваться. Он добавил, что в основе партнерства лежат многолетняя дружба, солидарность и взаимная поддержка.

В среду, 7 октября, Владимир Путин отмечает 68-й день рождения. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Путин отметит праздник, сообщает телеканал "360".

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Автор: Василий Пименов
#путин #лукашенко #день рождения

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