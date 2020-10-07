Лукашенко пожелал Путину здоровья и свершения планов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с 68-летием, которое политик отмечает 7 октября, сообщает агентство БелТА.

В поздравительной телеграмме Лукашенко отметил, что отношения стратегического партнерства между РФ и Белоруссией будут и впредь активно и эффективно развиваться. Он добавил, что в основе партнерства лежат многолетняя дружба, солидарность и взаимная поддержка.

В среду, 7 октября, Владимир Путин отмечает 68-й день рождения. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Путин отметит праздник, сообщает телеканал "360".