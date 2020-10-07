Глава ФАС озвучил стоимость одной дозы вакцины от коронавируса в России

Стоимость одной дозы российской вакцины против коронавируса будет не выше тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал журналистам, что стоимость вакцины составит до тысячи рублей за одну дозу, потому что выпускаются маленькие партии, и для их расширения потребуются средства. Он отметил, что цена будет установлена по специальной формуле.

Артемьев не уточнил, о какой из трех российских вакцин идет речь.

Добавим, центр "Вектор" планирует закончить процесс регистрации вакцины к 15 октября. Ее клинические испытания завершились 30 сентября.