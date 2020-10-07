Новые мошеннические схемы с долгами по ЖКХ набирают популярность

Россиян предупредили о новых мошеннических схемах с выдуманными задолженностями за коммунальные услуги. Вымогательством занимаются "липовые" полицейские, приставы и сотрудники ЖКХ, сообщает РИА Новости.

Мошенники, по словам эксперта Национального центра финансовой грамотности, работают вдвоем. Первый представится работником управляющей компании, второй – сотрудником госслужбы.

Перед тем, как пускать их в свой дом, следует убедиться, что это именно те люди, за которых они себя выдают. Нужно позвонить в УК или учреждение и убедиться, что соответствующие люди являются их сотрудниками и пришли именно к вам, отмечает эксперт.

Для входа в квартиру и навязывания "легенды" злоумышленники могут пользоваться самыми разными приемами.

"Они могут рассказать о плановых обходах, о возникшей задолженности, о сопровождении лиц, реализующих меры социальной и государственной поддержки. Под предлогом вымышленной задолженности по ЖКХ, переодевшись в костюм судебных приставов, они начнут угрожать отключением света, воды, тепла, газа, а потом предложат погасить часть задолженности наличными или переводом через терминал" - рассказали в Центре.

Опаснее может быть, если за дверью окажется грабители. Необходимо объяснить родственникам, что подобные задолженности оплачиваются только через банк.