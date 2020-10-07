Власти Петербурга хотят направить 18 млрд рублей на поддержку бизнеса

Правительство Санкт-Петербурга намерено выделить для поддержки пострадавшего в пандемию коронавируса бизнеса более 18 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел встречу с министром экономического развития России Максимом Решетниковым, в ходе которой рассказал министру о работе предприятий в пандемию. Глава города отметил, что экономика города начала восстановление.

Беглов сообщил, что больше всего в пандемию пострадал потребительский сектор, сферы туризма и культуры. Он также пообщался с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Он отметил, что некоторые предприятия показали рост показателей, несмотря на пандемию и масштабного падения экономики.