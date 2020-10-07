7:50 7 Октября 2020Политика
Байден призвал перенести дебаты с Трампом из-за его заражения COVID-19
Действующему президенту США Дональду Трампу не стоит участвовать в дебатах 15 октября, если тот будет болеть COVID-19. Об этом заявил его оппонент на выборах Джо Байден.
Представитель Демократической партии заявлял, что готов к дебатам с Трампом. Но в случае, если врачи скажут, что это безопасно, информирует "360".
Байден для журналистов своего пула заявил, что если у Трампа по-прежнему есть коронавирус, то дебаты не должны проводиться.
Накануне Трамп подтвердил свое желание принять участие во вторых теледебатах с Байденом 15 октября.