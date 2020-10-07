Терапевт из Израиля рассказала, что делать при первых симптомах ОРВИ

При появлении симптомов ОРВИ необходимо в срочном порядке сдать тест на коронавирус и уйти на самоизоляцию, передает заявление врача-инфекциониста Галины Гольцман РИА Новости.

Люди с проблемами дыхания и другими признаками воспаления легких должны сразу же обратиться в больницу. Дальнейший план действий определяют результаты теста и тяжесть симптомов, приводит слова заведующей терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе РИА Новости.

"В принципе необходимо как можно скорее сдать ПЦР-тест на коронавирус. Если мне звонят пациенты с симптомами ОРВИ, кашлем, высокой температурой, потерей обоняния, я говорю им: как можно скорее назначайте тест на коронавирус, самоизолируйтесь и сдавайте анализ - дома или езжайте на личной машине на специальный пункт проверки. До того момента, пока не получен ответ, необходимо оставаться в изоляции",— рассказывает Гольцман.

В случае отрицательного теста и отсутствия контактов с зараженными, по словам инфекциониста, остается просто лечить простуду. При положительном ответе все будет зависеть от того, насколько тяжкие симптомы. Вирус можно лечить парацетамолом и теплым питьем как обычный грипп, если симптомы слабо выражены.

Инфекционст Евгений Тимаков в беседе с ТАСС рассказал о вероятном сроке выхода на новый эпицентр распространения коронавируса в России, сообщает "360".