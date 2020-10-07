Байден рассказал о "силах тьмы", которые разделяют жителей США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что жителей США разделяют "силы тьмы" в ходе выступления в Геттисберге в Пенсильвании. Об этом информирует РИА Новости.

Байден заявил, что США тянут в разные стороны силы разделения и прошлого. По его словам, они пытаются прижать к земле и удерживать американцев. Байден также призвал жителей США строить мосты, а не стены.

Кандидат в президенты от демократов заявил, что США всегда были местом безопасности для всех. Он отметил, что народ США не может дать экстремистам и сторонникам идеи о "превосходстве белой расы" разорить страну. Байден призвал всех политиков объединиться для борьбы против коронавируса. По его словам, вирус не является политическим оружием. Политик ранее сообщал, что готов провести вторые дебаты с Дональдом Трампом, если тот не болен COVID-19.

Ранее Байден признался, что не должен был использовать слово "клоун" в отношении к действующему главе государства, передает "360".